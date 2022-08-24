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Анна Щербакова в соцсетях поздравила маму с днём рождения, поделившись милыми фотографиями

Анна Щербакова в соцсетях поздравила маму с днём рождения, поделившись милыми фотографиями
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Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях поздравила свою маму Юлию Щербакову с днём рождения, поделившись милыми семейными фотографиями.

«Сегодня день рождения у самой лучшей Мамочки. Очень тебя люблю», — написала Щербакова в социальных сетях.

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Анна Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

18 августа фигуристка в Германии перенесла операцию на колене. Недавно фигуристка сообщила, что вернулась домой после успешной операции.

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Смотрите видео: Анна Щербакова поделилась эффектным видео с тренировки.

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