Анна Щербакова в соцсетях поздравила маму с днём рождения, поделившись милыми фотографиями

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях поздравила свою маму Юлию Щербакову с днём рождения, поделившись милыми семейными фотографиями.
«Сегодня день рождения у самой лучшей Мамочки. Очень тебя люблю», — написала Щербакова в социальных сетях.
Фото: из личного архива Анны Щербаковой
Фото: из личного архива Анны Щербаковой
Анна Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
18 августа фигуристка в Германии перенесла операцию на колене. Недавно фигуристка сообщила, что вернулась домой после успешной операции.
Смотрите видео: Анна Щербакова поделилась эффектным видео с тренировки.
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