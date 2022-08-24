Виктория Синицина показала свою физическую форму

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Олимпийских игр − 2022 в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала новые фотографии в своём телеграм-канале. На снимках российская фигуристка запечатлена в купальнике.

Фото: Из личного архива Виктории Синициной

Фото: Из личного архива Виктории Синициной

27-летняя Синицина и 31-летний Кацалапов образовали дуэт в начале сезона-2014/2015. Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.