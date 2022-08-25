Тренер Буянова объяснила, почему Даниелян перешёл в группу Рукавицына

Тренер школы ЦСКА по фигурному катанию Елена Буянова объяснила, почему её многолетний подопечный, вице-чемпион Европы 2020 года 18-летний Артур Даниелян, принял решение перейти к Евгению Рукавицыну, работающему в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.
Осенью 2020 года фигурист был прооперирован из-за проблем с голеностопом, после чего долгое время не выступал. На чемпионате России – 2022 Даниелян занял 13-е место.
«В течение трёх лет мы лечили одну травму Артура, за которой возникала другая. Пытались привести ситуацию в порядок, не сдавались, но у него всё время что-то болело. Постоянно искали врачей, кто-то помогал, кто-то нет, но все эти три года он никогда не был полностью здоровым. И последнее время мы не готовились к сентябрьским прокатам, а восстанавливались. А сегодня он пришёл к нам и поставил перед фактом: «Я хочу поменять свою жизнь. Начать её с чистого листа. Надеюсь, что в новой группе я восстановлюсь». Сказал, что уходит к Рукавицыну. Мы желаем ему успехов», — приводит слова Буяновой «РИА Новости Спорт».
В группе Рукавицына тренируются чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев, серебряный призёр чемпионата России — 2021 Макар Игнатов.
- 25 августа 2022
-
18:24
-
14:44
-
14:30
-
13:36
-
13:27
-
10:13
-
09:38
-
00:58
-
00:16
- 24 августа 2022
-
23:54
-
23:13
-
16:49
-
16:27
-
15:46
-
15:35
-
15:14
-
15:02
-
12:47
-
12:41
-
12:24
-
12:18
-
12:12
- 23 августа 2022
-
21:50
-
19:52
-
15:26
-
13:58
-
12:40
-
11:02
-
10:16
-
10:04
- 22 августа 2022
-
21:34
-
19:22
-
18:48
-
16:33
-
14:39