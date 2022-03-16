Девочка с хвостиками, обыгравшая Тутберидзе на Олимпиаде. Новый тренер Косторной: кто она?

Говорят, не все талантливые фигуристы становятся успешными тренерами, но есть те, кто полностью опровергает данную гипотезу. Елена Водорезова-Буянова — одна из них. Гениальная «девочка с хвостиками» покорила мир невероятно сложными прыжками всего в 12 лет и запустила прогресс в женском одиночном катании задолго до учениц Тутберидзе.

Спортсменка была вынуждена завершить профессиональную карьеру из-за неизлечимой болезни, но жить без льда она не смогла. Елена встала по другую сторону бортика и начала тренировать молодых ребят. Её труды окупились сполна, когда из-под её рук вышла первая олимпийская чемпионка в женском катании из России. Мощь Аделины Сотниковой признавала даже Этери Георгиевна, чья подопечная проиграла в Сочи Сотниковой.



И вот теперь у «Хрустального» снова появился достойный соперник в лице ЦСКА. Алёна Косторная не зря выбрала новой наставницей Буянову. Похоже, чемпионка Европы — 2020 надеется взять реванш за прошлые неудачи с той, кто уже побеждал Тутберидзе.

Фото: РИА Новости

Уникальная «девочка с хвостиками»

«Я никогда не была первая, вот что интересно. Но любовью зрителей при этом не была обделена. Приятно: до сих пор на улице узнают как «девочку с хвостиками», — рассказывала Елена Водорезова уже после завершения спортивной карьеры, и в чём-то с ней можно согласиться, а в чем-то — категорически нет. Уникальная фигуристка стала первой одиночницей, с которой захотел работать легендарный Станислав Жук. Наставник увидел в юной Лене огромный потенциал и даже сменил ради неё собственный стиль преподавания. И время показало, что это того стоило.



Плотное сотрудничество Водорезовой и Жука очень скоро дало плоды: спортсменка быстро прогрессировала в технике, демонстрируя невероятно высокие и пролётные прыжки. Уже в 12 лет в арсенале Лены были самые сложные элементы, которые она показывала на важных стартах. В 1975 году фигуристка выиграла дебютный чемпионат СССР, а через несколько месяцев поразила всех на чемпионате Европы, куда её пустили из-за отсутствия ограничений по возрасту.



Водорезова установила несколько рекордов, впервые прыгнув каскад со вторым тройным прыжком, что на тот момент с трудом удавалось даже мужчинам, и добавив в произвольную программу три элемента в три оборота. Ни одна одиночница не могла сравниться с ней — Елена буквально запустила революцию в женском катании задолго до того, как это сделали ученицы Этери Тутберидзе.

«Я не выдержала боли и закричала»

С третьей попытки покорился Водорезовой пьедестал европейского первенства — из Страсбурга фигуристка уехала с бронзой, вот только радость от успеха продлилась недолго. В 15 лет спортсменка была вынуждена приостановить тренировку из-за жуткой боли в суставах. То, что изначально девушка приняла за рядовую бытовую травму, оказалось сложной неизлечимой болезнью.



«Сначала заболел палец. Я смеялась — думала, что просто ушибла его при падении на лёд. А некоторое время спустя, когда мы были на сборе в Запорожье, заболели все мелкие косточки кисти. Мне попытались их размассировать, я не выдержала боли и закричала. Когда массажист услышал, что боль давняя и постоянная, он даже массаж не закончил — сгрёб меня в охапку и повёз в местную больницу. Там сделали анализ крови и определили ревматоидный полиартрит», — рассказывала Елена в интервью «Спорт-экспрессу».

Фото: РИА Новости

Физические нагрузки при таком диагнозе были строго противопоказаны — подопечная Жука могла и вовсе стать инвалидом, но для самой спортсменки расклада, при котором она отказывается от дела всей жизни, просто не существовало. Около полугода Водорезова не ходила, однако затем встала на ноги и сразу же отправилась на каток. Три сезона она боролась с последствиями болезни и вернулась более сильной и уверенной в себе. Из «бойкой попрыгушки» Елена превратилась в мастера фигур, чем в очередной раз впечатлила судей. Фигуристка взяла бронзу на чемпионате Европы — 1982, а на последующем мировом первенстве замахнулась на серебро. Водорезова вошла в историю, став первой советской одиночницей-призёром столь крупных международных турниров.

Победа над Тутберидзе и золото Олимпиады

К 21 году Водорезова уже не могла выступать на прежнем уровне и покинула профессиональный спорт. Тем не менее мир фигурного катания не потерял Елену: сменив после замужества фамилию, она вернулась на лёд в качестве тренера. Буянова продолжила дело своего наставника и стала воспитывать юных спортсменов в ЦСКА. Среди её учеников оказалось много талантливых: Денис Тен, Максим Ковтун, Мария Сотскова, Елена Радионова, Сергей Воронов и другие. Но особая связь у Елены Германовны сложилась с Аделиной Сотниковой.



Фигуристка называла Буянову мамой, другом, поддержкой на пути к заветной мечте стать олимпийской чемпионкой. До триумфального проката в Сочи в произвольной программе в Аделину практически никто не верил. Все ставки были сделаны на 15-летний феномен Этери Тутберидзе. Однако Юлия Липницкая не смогла справиться с нервами и утратила шанс на победу. Зато им воспользовалась Сотникова, обошедшая великолепную Ким Ю На на несколько сотых балла.



Можно долго спорить о справедливости судейства на тех Играх, но сам факт того, что превосходство Аделины и её тренера признала проигравшая сторона в лице Тутберидзе, говорит о многом. Непоколебимая наставница из «Хрустального», которой сейчас нет равных в мире, была повержена.

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«Скажу про выступление Сотниковой. Всё-таки мы соперницы, и моё мнение не может быть предвзятым. Ночью я детально посмотрела повторы выступлений Сотниковой и Ким Ю На. Комплексно именно Аделина стала олимпийской чемпионкой. Я ещё не видела, чтобы она так великолепно, эмоционально каталась: прыжки, вращения, каскады. Лично для меня Ким была непобедимой, но вчера Аделина доказала, что и её можно обыграть», — говорила Этери Георгиевна.

Косторной и Буяновой нужны новые победы

Посмотрев на опыт Сотниковой, в группу Буяновой попросился ещё один многообещающий спортсмен. Артур Даниелян приехал в Новогорск на сборы к Виктору Кудрявцеву, а затем оказался у Елены Германовны. Вместе с ней он добился хорошего развития и на чемпионате Европы — 2020 завоевал серебряную медаль. В Граце также блеснула Алёна Косторная. Фигуристка взяла золото благодаря работе с соперницей Буяновой, но недавно отношения спортсменки и Этери Тутберидзе достигли апогея. Алёна была вынуждена покинуть «Хрустальный».



Свои силы она решила попробовать в ЦСКА. Очевидно, что метания от одного наставника к другому ни к чему хорошему Косторную не привели, но теперь ей придётся очень постараться, чтобы приблизиться к текущим лидерам. Сейчас ей как никогда нужны новые победы, чтобы восполнить пробел и заново заработать авторитет у арбитров. Впрочем, на то же надеется и Елена Германовна. Тандем с Алёной может дать толчок её тренерской деятельности.

Основной проблемой для Буяновой может стать непростой характер подопечной. В новую школу Косторная идёт уже сформировавшейся фигуристкой со своим стилем: естественно, что у неё будут свои запросы и предложения по тренировочному процессу. Тем не менее наставнице не привыкать работать со взрослыми спортсменами — ко всем своим ученикам Елена Германовна находит индивидуальный подход, и это приносит результаты. Хочется надеяться, что это поможет Алёне и в будущем сезоне мы увидим фигуристку, которая снова будет восхищать нас своим катанием.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У себя в группе я замечаю всё, каждый момент, вижу, кто и как начинает меняться. Во всяком случае мне так кажется. Бывает, что прихожу на тренировку и сразу понимаю, для кого она будет особенно тяжёлой. Что накопилась усталость, но через эту усталость надо заставить человека сделать работу. А взрослый организм — он совершенно другой. Это не юниоры, которые могут выйти на лед и запросто откатать две программы подряд. Это как сравнивать гоночную машину с поездом: поезд обязательно наберёт ход, но не сразу. Если ты станешь его насильственно гнать, начнутся травмы, или ещё что-нибудь будет происходить. Взрослый человек — это совершенно другая работа, другое тело. Поэтому и работать приходится, как пианино настраивать. Каждая струна должна чувствоваться», — приводит слова Буяновой «РИА Новости».