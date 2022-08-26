Виктория Синицина показала, как превращается в Одетту

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина, показала, как преображается перед шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».
Синицина выступает в ледовом спектакле вместе со своим партнёром Никитой Кацалаповым. Виктория исполняет роль Одетты, а Никита – принца Зигфрида.
«Гоу вместе со мной готовиться к выступлению! Под музычку это не скучно. Если бы ещё реально 19 секунд собираться, то я была бы счастлива! Кто-нибудь ещё мечтает о такой суперспособности?
Видео можно посмотреть на странице Виктории Синициной «ВКонтакте».
Обычно я беру один час, чтобы сделать макияж и причёску, если это прям макияж на сцену (соревнования или шоу)! Конечно, зависит от сложности. На повседневный макияж я могу потратить 5–10 минут», — написала Синицина в соцсетях.
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