Михаил Коляда показал утреннюю разминку

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Михаил Коляда опубликовал новый видеоролик в социальной сети. Он показал, как разминается утром.
«Утренняя разминка – как подготовка в космонавты», — подписал видеоролик Михаил Коляда в своём телеграм-канале.
Михаил является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2017, 2018), серебряным призёром (2017) и победителем (2021) мирового командного чемпионата. На соревнованиях внутри страны он трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021) и трижды становился вице-чемпионом (2016, 2019, 2022). Спортсмен имеет звание заслуженного мастера спорта России. Фигуристу 27 лет.
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