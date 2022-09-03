Михаил Коляда показал утреннюю разминку

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Михаил Коляда опубликовал новый видеоролик в социальной сети. Он показал, как разминается утром.

«Утренняя разминка – как подготовка в космонавты», — подписал видеоролик Михаил Коляда в своём телеграм-канале.

Михаил является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы (2017, 2018), серебряным призёром (2017) и победителем (2021) мирового командного чемпионата. На соревнованиях внутри страны он трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021) и трижды становился вице-чемпионом (2016, 2019, 2022). Спортсмен имеет звание заслуженного мастера спорта России. Фигуристу 27 лет.