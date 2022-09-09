Анна Щербакова показала подарки из Японии
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова показала подарки, которые получила из Японии. Болельщики прислали спортсменке плюшевых медведей, одетых в платья, схожие с костюмами, в которых россиянка выступала на Играх-2022 в Пекине.
«Всем привет! Хочу поделиться с вами прекрасными подарками, которые мне пришли из Японии. Вот такие мишки в платьях точь-в-точь как мои олимпийские. Очень красиво сделаны. Очень кропотливая работа», — говорит Щербакова в видео.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.
Летом Щербакова перенесла операцию на ноге. 18 августа фигуристка была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска и теперь восстанавливается после хирургического вмешательства.
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