Анастасия Мишина — о целях на сезон: хотим попробовать, что можем, а что пока нет

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала о целях дуэта на сезон-2022/2023.
Напомним, российские фигуристы до конца 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
«В этом сезоне мы хотели бы попробовать новые элементы, изменённые поддержки, спирали. Возможно, в принципе, какие-то усложнённые элементы, чтобы понять, что мы можем и что в дальнейшем сможем вставлять в программу. У нас нет задачи катать программы абсолютно чисто всё время, мы именно хотим попробовать, что можем, а что пока нет.
В этом сезоне пока неизвестно, будут ли у нас такие старты, как чемпионат мира и Европы, поэтому ставим цель попробовать какие-то новые элементы. Просто из любой ситуации надо извлекать лучшее», — приводит слова Мишиной пресс-служба ФФККР.
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