Третий глаз на ладони, мемы и Медиалига. Чем запомнились контрольные прокаты фигуристов

Два дня на Туполевской улице в Санкт-Петербурге пролетели в одну секунду. Идея сделать прокаты открытыми оправдала себя: начало сезона получилось на загляденье. Причём было на что посмотреть и на льду, и за его пределами.

Самое яркое впечатление произвела разминка одиночников по мастерам спорта. Что ни участник, то какой-нибудь титулованный спортсмен. В этом сезоне экспериментов парни пробуют разное – и образы, и контент, и хореографию.



Кто-то стоит на своём, как Андрей Мозалёв: сейчас важно стабилизировать контент прошлого сезона с тремя квадами. Область экспериментов – хореография и костюмы. В Петербурге Андрей был уже при полном параде: этот вариант от Марии Евстигнеевой останется и на сезон. На ладони у фигуриста изображён глаз, что напрямую отсылает к сюжету программы: в руку Андрея вселяется что-то постороннее, и на протяжении проката он борется с этой сущностью.

Андрей Мозалёв

Кто-то, как Пётр Гуменник, решил рискнуть с самым сложным набором – четверной лутц, четверной риттбергер, два четверных сальхова – и пока получилось не всё, но потенциал в программе огромный. Тем более что Петя стал более пластичным, усложнил позиции во вращениях и много работал над хореографией в своей вариации «Аранхуэс».



Кто-то, как Михаил Коляда, влюбляет зрителя в новую постановку и влюбляется в неё сам: по его словам, то, что получилось в сотрудничестве с Ильёй Авербухом, ему очень нравится.



Кто-то, как Макар Игнатов, проходит проверку на прочность: после ужасного падения с четверного риттбергера фигурист не растерялся и продолжил прокат, сделав чисто ещё два квада и один тройной аксель. После проката Макар отметил, что всё это спорт и в падении не было ничего страшного.

Макар Игнатов Фото: Анастасия Матросова

Питерское мужское одиночное сейчас точно в полном порядке.

Тема гусей раскрыта

Зрители на трибунах создали главный мем этих двух дней. В тренде – гуси! Если вчера гусь по имени Василий предназначался для Елизаветы Туктамышевой, то сегодня точно такую же белую птицу приготовили для Дмитрия Алиева. К сожалению, утром стало известно, что по здоровью Дима снялся, так что гусь грустно восседал на трибунах. Но после прокатов подарок всё же нашёл обладателя: болельщики встретились с Алиевым и вручили игрушку лично.

Про гусей спрашивали и у Петра Гуменника, ведь его фамилия относит к птице из этого же семейства. Обидно ли, что на лёд кидают не гусей? Совсем нет. В этот раз болельщики бросили белого плюшевого медведя – и, судя по реакции фигуриста, медведь или гусь – не так важно, главное – внимание.



Также на прокатах побывали и другие звери: Макар Игнатов пришёл на каток с пёсиком по имени Виски. После выступлений везучие болельщики смогли сфотографироваться и с фигуристом, и с его питомцем.

Галлямову предложили собрать команду для медиалиги

Закрывали прокаты парные виды. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в виде исключения показали новую короткую программу под вальс Шостаковича. Всё удалось сделать чисто: и выброс в полном порядке, и параллельный тройной сальхов вопросов не вызвал.

А уже после выступления Саша получил вопрос о другом виде спорта. В тренде нынче футбольная Медиалига, а среди фигуристов много тех, кто неплох и в игре с мячом. Правда, Галлямов пока не уверен, потянет ли уровень «Амкала» или 2DROTS: «Они всё-таки сейчас тренируются каждый день, у них достаточно часто игры. А мы-то собираемся, особенно сейчас уже, так как новый сезон, от силы раза два-три в месяц поиграть. Мы играем всё-таки нечасто, а если нам потренироваться как нормальные футболисты, то мы сможем что-то показать».



Правда, на следующие четыре года у Александра совсем другие планы – и футбол в них далеко не на первом месте.