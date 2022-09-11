Анна Щербакова: совсем скоро приступлю к тренировкам на льду. Цель — восстановить организм

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что совсем скоро должна вернуться к тренировкам на льду после операции на колене.

«Раньше у меня была глобальная цель в виде Олимпийских игр. Сейчас у меня есть время, чтобы залечить старые травмы. Сейчас я этим и занимаюсь, восстанавливаюсь. Совсем скоро приступлю к тренировкам на льду. Цель на данный момент — восстановить организм, чтобы он был готов к новым нагрузкам», — сказала Щербакова сказала Щербакова на форуме «Спорт ЭКСПО».

Напомним, в августе Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Как сообщила Анна, травма мешала ей полноценно тренироваться.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно.