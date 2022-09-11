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Камила Валиева выучила каскад лутц — риттбергер: избавилась от проблем с техникой и стала сильнее после Олимпиады

Валиева выучила новый суперкаскад. После Олимпиады фигуристка станет лишь сильнее?
Екатерина Авдонина
Валиева выучила новый суперкаскад
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Камила изучила свои слабости и поняла, какого элемента ей не хватает в арсенале. Даже по новым правилам ISU она останется недосягаемой.

Камила Валиева активно набирает форму к контрольным прокатам. Фигуристка уже готова удивить болельщиков и судей новым эффектным элементом! Спортсменка совместно с тренерским штабом Этери Тутберидзе выявила свои слабости и быстро отреагировала на реформы Международного союза конькобежцев (ISU), использовав их себе во благо.

Олимпийский каскад Загитовой и Щербаковой теперь есть и в арсенале Камилы. При помощи комбинации из тройных лутца и риттбергера Валиева сможет избавиться от проблем с техникой и заработать более высокие баллы.

В новом сезоне фигуристка готова много экспериментировать. После драмы на Олимпиаде она определённо станет лишь сильнее.

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Знаменитый каскад Загитовой и Щербаковой

Новый сезон в фигурном катании постепенно набирает ход. Спортсмены готовятся впервые представить свои программы на контрольных прокатах сборной России в конце сентября, засиживаясь на тренировках и оттачивая до идеала прыжки и хореографические дорожки с вращениями. Очевидно, что при таких раскладах будут и сюрпризы — особенно в плане контента. Несмотря на отсутствие международных стартов, наши прекрасные одиночницы не стоят на месте и учат новые элементы, чтобы стать ещё сильнее.

Камила Валиева не стала долго ждать и включила в свой арсенал сложный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Тот самый, который сделал знаменитой Алину Загитову, а затем стал козырной картой Анны Щербаковой. По-настоящему олимпийский каскад!

Даже если отбросить то, что в комбинации нет ни одного четверного прыжка, реализовать этот элемент в прокате очень сложно: риттбергер в нём исполняется практически с места, что требует от фигуриста невероятной силы и молниеносной реакции. Однако для Валиевой это явно не проблема. На тренировочном видео видно, с какой визуальной лёгкостью Камила приземляет оба прыжка, не допуская никакой паузы.

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Валиева нашла свои слабости и устранила их

И всё же зачем фигуристке, буквально штампующей квады и тройные аксели на соревнованиях, каскад из двух тройных прыжков, пусть даже и с условной пометкой ультра-си? Ответ на этот вопрос очень прост: Камила избавляется от своих слабостей, чтобы стать по-настоящему неуязвимой.

Дело в том, что у Валиевой своеобразная техника исполнения комбинаций с тулупами — особенно это видно, когда ученица Этери Тутберидзе прыгает комбинацию с квадом. Спортсменка слегка тормозит и делает определённое движение коньком после первого прыжка, набирая дополнительный импульс, чтобы закончить каскад. На языке специалистов это называется перетяжкой со сменой ребра. И по новым правилам ISU это является ошибкой. Если раньше тренеры Валиевой могли позволить воспитаннице прыгать так, как ей удобно, то сейчас им необходимо внести некоторые коррективы в технику Камилы.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В каскадах изменились правила, следим за этим. В тулупе должно быть наружное ребро (при приземлении. — Прим. «Чемпионата»), в сальхове долго не стоим на двух ногах, в риттбергере левая нога не касается льда, в лутце следим, куда ставим ногу, — направление съёма левой ноги — куда, в какую сторону, за этим всем следим», — ещё в межсезонье объяснял фигуристам их ошибки Сергей Дудаков, отвечающий за прыжки в «Хрустальном».

Учитывая опыт и дотошность специалиста, время, чтобы исправить их, не встанет, но пока есть возможность дать Валиевой поблажку, избавив от проблемного элемента и одновременно усилив её контент. База в короткой программе существенно повысится, а судьи не станут минусовать элемент за «гуляющее» ребро — одни лишь плюсы!

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Постолимпийский сезон — время экспериментов

Вернуться к тренировкам сразу после драмы на Олимпиаде для Камилы было наверняка непросто, но она сделала это. С помощью поддержки со стороны тренеров фигуристка выработала правильную стратегию по развитию и набирала форму постепенно. На Кубке Первого канала Валиева намеренно упростила контент, завершила сезон на приятной ноте, а затем отправилась на заслуженный отдых. Теперь спортсменка входит в соревновательный ритм, конструируя костяк программ и экспериментируя с формой и наполнением.

Хореограф Даниил Глейхенгауз признавался, что постановка под саундтрек из фильма «Интерстеллар» станет настоящим откровением и вызовом для Валиевой. Тем не менее Камила не против: она готова много работать над собой, пробовать новые темы, изучать необычные элементы и вставлять их в прокаты. Всё это диктуется лишь одним желанием — реализовать весь свой потенциал. По мнению фигуристки, она ещё не сказала последнего слова в спорте, а значит, она будет продолжать бороться.

«Способность побеждать я считаю талантом. Можно обладать природными задатками и огромным упорством, но в решающий момент не суметь всё это использовать. Все мои силы и энергия направлены на фигурное катание. Мне хочется ещё много-много интересных и запоминающихся программ, я же пока не смогла раскрыть себя полностью», — сказала Валиева в интервью U Magazine.

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