Анна Щербакова показала, как выглядела в детстве. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Она поздравила своего первого тренера Оксану Булычёву, которая стала заслуженным тренером России. Щербакова выложила фотографии с Булычёвой, сделанные в детские годы Анны.

«Поздравляю моего первого тренера Оксану Михайловну Булычёву со званием заслуженного тренера! Благодаря ей я полюбила фигурное катание», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

Летом Щербакова перенесла операцию на ноге. 18 августа фигуристка была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска и теперь восстанавливается после хирургического вмешательства.

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