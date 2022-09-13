Анна Щербакова показала, как выглядела в детстве. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Она поздравила своего первого тренера Оксану Булычёву, которая стала заслуженным тренером России. Щербакова выложила фотографии с Булычёвой, сделанные в детские годы Анны.
«Поздравляю моего первого тренера Оксану Михайловну Булычёву со званием заслуженного тренера! Благодаря ей я полюбила фигурное катание», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива анны щербаковой
Фото: из личного архива анны щербаковой
Летом Щербакова перенесла операцию на ноге. 18 августа фигуристка была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска и теперь восстанавливается после хирургического вмешательства.
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