Медведева эмоционально отреагировала на гол Смолова в матче «Динамо» — «Ахмат»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева посетила матч 2-го тура группового этапа Кубка России между московским «Динамо» и «Ахматом» из Грозного.

Спортсменка включила камеру, чтобы зафиксировать своё присутствие на игре, в тот момент, когда Фёдор Смолов на 10-й минуте открыл счёт в матче.

К настоящему моменту «Динамо» ведёт 2:1. На 17-й минуте отличился Иван Олейников, а на 31-й Ярослав Гладышев вновь вывел бело-голубых вперёд.

Напомним, после 1-го тура Кубка России «Динамо» имеет в своём активе ноль очков, «Ахмат» — три очка. Медведева – гость матча, она принимает участие во всех связанных с игрой мероприятиях.

22-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр – 2018, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на её счету бронза ЧМ-2019 и серебро ЧЕ-2018.