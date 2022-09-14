Зинина: мне нравится Щербакова своим характером, Трусова — своими фееричными прыжками

Российская фигуристка Анастасия Зинина поделилась мнением о российских фигуристках Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Ранее спортсменка говорила, что Елена Радионова была её кумиром.



«Я сама хочу стать ролевой моделью. Хочу стать лучшей, чтоб на меня равнялись. Но мне очень нравится Аня Щербакова своим характером. Пусть у неё что-то может не получаться на тренировках, но она выйдет на старт и всё сделает. Мне очень хочется приобрести это качество, к сожалению, я не являюсь спортсменом старт-плюс. Мне это качество нужно приобретать с опытом соревнований.



Конечно, мне нравится Саша Трусова со своими фееричными прыжками… Она задала эту планку четверных прыжков у девочек, и теперь каждый хочет быть похож на неё. Я тоже хочу прыгнуть как можно больше четверных», — сказала Зинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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