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Анна Щербакова получила 230 кг подарков из Китая. Даже именную звезду

Анна Щербакова получила 230 кг подарков из Китая. Даже именную звезду
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Российская фигуристка Анна Щербакова получила посылку с подарками из Китая, общий вес которых составил 230 килограммов.

Внутри многочисленных коробок оказались самые различные медведи, игрушки в виде фигуристки и её домашних питомцев, рисунки, значки, стикеры, письма.

Но особо удивила Анну звезда, названная её именем. На сертификате дата 17 февраля 2022 года – день, когда в Пекине проходила произвольная программа в женском одиночном катании, принёсшая Щербаковой олимпийское золото.

Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Анна также является чемпионкой мира – 2021 и трёхкратной чемпионкой России. В августе фигуристка перенесла операцию на колене и сейчас восстанавливается, из-за чего не примет участия в контрольных прокатах.

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