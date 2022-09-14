Анна Щербакова получила 230 кг подарков из Китая. Даже именную звезду
Поделиться
Российская фигуристка Анна Щербакова получила посылку с подарками из Китая, общий вес которых составил 230 килограммов.
Внутри многочисленных коробок оказались самые различные медведи, игрушки в виде фигуристки и её домашних питомцев, рисунки, значки, стикеры, письма.
Но особо удивила Анну звезда, названная её именем. На сертификате дата 17 февраля 2022 года – день, когда в Пекине проходила произвольная программа в женском одиночном катании, принёсшая Щербаковой олимпийское золото.
Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Анна также является чемпионкой мира – 2021 и трёхкратной чемпионкой России. В августе фигуристка перенесла операцию на колене и сейчас восстанавливается, из-за чего не примет участия в контрольных прокатах.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
17:48
-
16:23
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:10
-
12:39
-
12:09
-
00:09
- 13 сентября 2022
-
22:16
-
21:59
-
21:26
-
20:07
-
19:30
-
19:16
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:50
-
18:15
-
17:47
-
14:19
-
14:01
-
13:59
-
13:39
-
13:31
-
13:31
-
13:24
-
12:01
-
11:40
-
08:48
-
08:31
Партнерский контент