Фигурист Свириденко объяснил, почему хотел перейти в сборную Чехии

Российский фигурист Леонид Свириденко объяснил, почему хотел перейти в сборную Чехии. Переход сорвался — он продолжит выступать за Россию.



«У нас очень сильная федерация, очень много сильных спортсменов. В какой-то момент своей карьеры ты понимаешь, что хочется повыступать на международных стартах и так далее. Если ты катаешься в России, это тебе не гарантировано, потому что, кроме тебя, есть много других спортсменов. Естественно, ты можешь пробиться, но всё время есть шанс, что не получится. Как-то хотелось бы, чтобы твоя карьера развивалась дальше, и ты задумываешься о переходе.



Переход в другую федерацию означает выступления на международных соревнованиях: на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Естественно, есть и сильные национальные чемпионаты, например, в Чехии спортсмены хорошего уровня. Но всё равно конкуренция меньше, и ты можешь позволить себе постоянно выступать на международном уровне, а в России это сложнее, вот и всё», — сказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Полное интервью с Леонидом Свириденко читайте на «Чемпионате»:

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