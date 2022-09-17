Михаил Коляда: люблю отточенность во всём

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём подходе к тренировкам.

«Я такой человек, который любит отточенность во всём. Мне сказали, допустим, у меня есть час и мне нужно делать определённое действие. Я спокойно его делаю, делаю… На следующий день то же самое. И мне это не надоедает. Люблю именно оттачивать какие-то грани.

Действительно, взгляды, какой-то жест — это всё читается. Да, я понимаю, что, может быть, не каждый человек в зале увидит это, но именно в этом моя задача, чтобы каждый увидел, чтобы это было видно, чтобы это не где-то глубоко внутри сидело. А интерес и сложность в том, чтобы именно это показать», — приводит слова Михаила Коляды figureskating-online.

Новость по теме Михаил Коляда — о произвольной программе: открываю в себе новые творческие грани

Видео: Утренняя разминка Михаила Коляды