Михаил Коляда — о произвольной программе: открываю в себе новые творческие грани

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о новой произвольной программе. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге он представил выступление под композицию «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке.

«Я много чего катал, но такое – ещё нет, поэтому в этом есть интерес. Я открываю в себе новые творческие грани. Когда актёры заканчивают учиться, им дают какие-то роли. Некоторые остаются в каком-то одном жанре, либо комедия, либо что-то другое. Я всё-таки хочу уметь играть разноплановые роли. Чтобы что-то конкретное ко мне не прицеплялось.



Всё через себя пропускаю: и образ психически нестабильного, нездорового человека — это очень тяжело. Сложность для меня в том, чтобы это всё через себя пропустить и дать зрителю что-то невероятное, что-то новое, то есть не просто какие-то страдания, а что-то своё, своё видение.

Что именно – моё видение? Это очень сложный вопрос. Я пока в процессе поиска, познания разных чувств, эмоций, мимики, жестов. Надо охватить очень большой спектр изучаемого материала, чтобы это всё за четыре минуты передать», — приводит слова Михаила Коляды figureskating-online.