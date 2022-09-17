Михаил Коляда — о произвольной программе: открываю в себе новые творческие грани

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о новой произвольной программе. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге он представил выступление под композицию «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке.
«Я много чего катал, но такое – ещё нет, поэтому в этом есть интерес. Я открываю в себе новые творческие грани. Когда актёры заканчивают учиться, им дают какие-то роли. Некоторые остаются в каком-то одном жанре, либо комедия, либо что-то другое. Я всё-таки хочу уметь играть разноплановые роли. Чтобы что-то конкретное ко мне не прицеплялось.
Всё через себя пропускаю: и образ психически нестабильного, нездорового человека — это очень тяжело. Сложность для меня в том, чтобы это всё через себя пропустить и дать зрителю что-то невероятное, что-то новое, то есть не просто какие-то страдания, а что-то своё, своё видение.
Что именно – моё видение? Это очень сложный вопрос. Я пока в процессе поиска, познания разных чувств, эмоций, мимики, жестов. Надо охватить очень большой спектр изучаемого материала, чтобы это всё за четыре минуты передать», — приводит слова Михаила Коляды figureskating-online.
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