Чемпионка мира Сакамото уступила победу соотечественнице на турнире в Италии

Неожиданные результаты в женском одиночном катании принёс турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Действующая чемпионка мира Каори Сакамото, которая лидировала после короткой программы, по сумме двух выступлений уступила победу соотечественнице Ринке Ватанабе. Бронзовым призёром стала экс-россиянка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу.

В произвольной программе Ватанабе чисто исполнила тройной аксель, а Сакамото упала с тройного флипа.



Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy. Бергамо, Италия

Женщины

1. Ринка Ватанабе (Япония) – 213,14

2. Каори Сакамото (Япония) – 205,33

3. Екатерина Куракова (Польша) – 188,41

4… Эмбер Гленн (США) – 177,01

5. Ханна Харрелл (США) – 175,55

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 168,39