Чемпионка мира Сакамото уступила победу соотечественнице на турнире в Италии

Неожиданные результаты в женском одиночном катании принёс турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy, который проходит в Бергамо (Италия). Действующая чемпионка мира Каори Сакамото, которая лидировала после короткой программы, по сумме двух выступлений уступила победу соотечественнице Ринке Ватанабе. Бронзовым призёром стала экс-россиянка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу.
В произвольной программе Ватанабе чисто исполнила тройной аксель, а Сакамото упала с тройного флипа.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Lombardia Trophy. Бергамо, Италия
Женщины
1. Ринка Ватанабе (Япония) – 213,14
2. Каори Сакамото (Япония) – 205,33
3. Екатерина Куракова (Польша) – 188,41
4… Эмбер Гленн (США) – 177,01
5. Ханна Харрелл (США) – 175,55
6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 168,39
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