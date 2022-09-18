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Анна Щербакова посетила футбольный матч «Спартак» — «Локомотив»

Анна Щербакова посетила футбольный матч «Спартак» — «Локомотив»
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Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова посетила матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, московское дерби, в котором сошлись «Спартак» и «Локомотив».

В своём телеграм-канале фигуристка показала атмосферу на стадионе и призналась, что болеет за «Спартак».

На данный момент завершился первый тайм. На перерыв любимцы Анны Щербаковой ушли с преимуществом в один мяч. На 35-й минуте подопечные Гильермо Абаскаля прорвали оборону железнодорожников. Данил Пруцев вывел в прорыв Александра Соболева, который без проблем реализовал голевой момент – 1:0, голкипер Даниил Худяков спасти свою команду от гола не сумел.

«Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы, в активе команды 16 набранных очков. «Локомотив» расположился на 12-й строчке — у них девять очков.

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