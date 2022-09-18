Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопрос: что популярнее — футбол или фигурное катание?

«Не хочу быть между двух огней. Фигурное катание сейчас на взлёте, оно очень популярно, многие следят. Футбол — такой вид спорта, который был интересен всегда. Не буду их сравнивать. Классно, что я, будучи фигуристкой, сейчас нахожусь здесь.

На фигурном катании публика аплодирует нам до и после выступления и во время исполнения элементов. Больше наслаждаются и смотрят, не приняты какие‑то кричалки. Сейчас я сидела на трибуне, и здесь всё по‑другому: чувствуется невероятная поддержка болельщиков, у меня мурашки каждый раз, когда это слышу», — цитирует Щербакову «Матч ТВ».