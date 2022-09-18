Несказочная история. Популярность Щербаковой уже достигла уровня Загитовой?

Слава новоиспечённой олимпийской чемпионки набирает обороты. А ведь раньше казалось, что достичь всенародной любви Загитовой для неё невозмо

Долгое время считалось, что Анне Щербаковой никогда не достичь уровня популярности Алины Загитовой. Несмотря на бесконечное преодоление, интеллектуальность и любовь к фигурному катанию, её карьера не выглядела столь блестящей и совсем не походила на сказку о Золушке, где место принца заняло олимпийское золото, завоевав которое, Алина стремительно покорила весь мир.

История Ани куда прозаичнее: никаких переездов, расставаний с мамой, неожиданных взлётов. Планомерное движение к цели и открытость любого иного пути в случае неудачи со спортом.

К тому же серьёзная натура Ани часто терялась на фоне более непосредственных и бунтарских характеров Трусовой и Косторной. Куда там до лавр Алины, когда затмевают ближайшие соратницы по команде?

И всё-таки время показало, что новую олимпийскую чемпионку любят и ценят не меньше, чем главную героиню Пхёнчхана.

Несказочная история спортивного пути

Аня довольно комфортно добралась до элиты фигурного катания, с самого детства тренируясь на родном катке «Хрустальный». Обеспеченная семья и отсутствие необходимости пробивать себе место под солнцем позволяли ей относительно безболезненно попрощаться с коньками и выбрать самые разные сферы для самореализации. Это совсем не похоже на то, как некогда Алина Загитова жила в съёмной квартире с бабушкой и терпела расставание с родителями и сестрой. Победа на Олимпиаде полностью изменила её жизнь: не самая сильная фигуристка из Ижевска доказала, что при упорном труде возможно всё. И она до сих пор это доказывает, но уже в роли телеведущей Первого канала.

Анна Щербакова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

У Ани олимпийское золото, напротив, к сказке не имеет отношения: это расчёт, умение балансировать и обходить более сильных конкуренток, сохраняя хладнокровие и душевное равновесие. Весьма ценные, но не трогающие в мгновение ока сердца масс, навыки. Её первые места не сверкали так ярко, как у Алины. А добиться популярности через глянец и гламур казалось нереально. Трогательная интеллигентная девушка просто не монтировалась в хронике светской жизни. Пока Трусова и Косторная непосредственно общались с журналистами, Аня держалась строго и контролировала каждую мысль.

Но что интересно, пока одни видели в этих контроле и расчёте некую искусственность фигуристки, другие (и их намного больше) рассмотрели цельную гармоничную личность, которая оставалась верной себе независимо от выигранных титулов.

Она не стремилась к популярности, но и не избегала её. И всегда помнила завет Тутберидзе: «Ты сошёл с пьедестала, и ты никто, ты должен всё доказать на следующем старте». Аня шла и доказывала. Особенно в олимпийском сезоне, когда в статусе действующей чемпионки мира едва не упустила путёвку в Пекин. Мало кто верил в её шансы на золото. Как выяснилось — напрасно. Так же напрасно, как и в недостижимость уровня славы Алины.

Парад мишек на льду и горы подарков

Фанаты регулярно радуют шикарными эксклюзивными подарками Алину Загитову. Чего ей только не дарили: от сувениров и гигантских портретов до премиальных украшений. Десятки тканных сердец традиционно летят от зрителей после её выступлений на шоу, а тяжеленных плюшевых медведей с трудом успевали уносить со льда, когда она каталась на турнирах.

Эту эстафету с медведями переняла вскоре Аня. У неё давно набралась не одна коллекция медвежат, да и других игрушек. Например, забавных котят. Но мишек ей всё-таки дарят чаще. И это легко объясняется: её салфетница-игрушка как раз в виде медведя, правда, не русского косолапого жителя леса, а японского смешного Рилаккума. Кстати, точно такого же, как у Алины за исключением цвета: у Ани мишка коричневый, у Алины — белый.

Роскошные букеты тоже входят в обязательный перечень даров двум олимпийским чемпионкам. Обычно поклонники Алины пытаются поразить её бесконечным количеством роз. Вестибюль «Хрустального» буквально заполняют корзинами с цветами. У почитателей Ани другой принцип: берут не количеством, а утончённым оформлением. Каждый букетик не похож на предыдущий и вызывает восторг у наблюдателей за спортсменкой в соцсетях.

Однако количеством Аню ни в коем случае не обделяют. В сентябре ей прислали посылку с подарками весом в 230 килограмм! Целая куча забавных сувениров, игрушек, открыток и даже сертификат о приобретении звезды. Не обошлось, естественно, и без очаровательных мишек. Аню очень тронуло такое внимание болельщиков, и она показала распаковку посылки и самые интересные сувениры в видео от Первого канала.

Ледовая принцесса Поднебесной

Если Алина Загитова — несравненная ледовая муза японцев, то Аня — ледовая принцесса в Китае. Жители Поднебесной боготворят фигуристку и внимательно следят за её спортивными буднями и жизнью за пределами катка. Заведя аккаунт в китайской социальной сети Bilibili, она сразу обзавелась морем подписчиков, а недавно их число перевалило за миллион — верный признак популярности и славы.

В «телеграме» фигуристки китайская тусовка тоже имеется. Комплименты российских болельщиков перемежаются иероглифами с милыми смайликами и сердечками. Легко догадаться, что содержание сообщений максимально восторженное. Аню осыпают добрыми пожеланиями и, разумеется, желают скорее вновь увидеть её на льду и соревнованиях.

На фоне масштабной китайской любви победа Ани на Олимпиаде в Пекине получилась очень символичной. Может быть, сказочный момент всё же присутствовал в её прокатах на старте всей жизни? Ведь расчёт расчётом, а фортуну никто не отменял. Какой бы умной и дальновидной ни была бы спортсменка.

Безупречное рекламное лицо солидной компании

А вот к новым престижным контрактам фигуристки фортуна отношения точно не имеет. Статус олимпийской чемпионки и народная любовь естественным образом сделали её желанной участницей рекламных кампаний. И каких кампаний: банковские услуги, амбассадорство авто и реклама шампуня — последнее время с Аней активно хотят сотрудничать различные солидные фирмы.

Не будь отстранения российских спортсменов от международных стартов, возможно, она смогла бы вскоре потягаться по рекламной занятости и с Алиной Загитовой. Безупречная репутация, грамотная речь, серьёзный подход в любом деле и эльфийская красота — то, что нужно брендам и спонсорам. Но насколько Аня была бы нарасхват, мы уже не узнаем.

Зато можем не сомневаться, что любят и уважают Аню не меньше, чем Алину. Известность новой олимпийской чемпионки продолжает набирать обороты, и Аня с честью несёт почётный груз народной любви.