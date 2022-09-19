Американский болельщик посвятил Щербаковой автомобильный номер
Поделиться
Один из американских фанатов российской фигуристки Анны Щербаковой, выступающей в одиночном катании и являющейся обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Пекине, посвятил ей автомобильный номер.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ
Буквы номера гласят: OGGSHCH = Olympic Game Gold Shcherbakova.
Анна Щербакова также выигрывала чемпионат мира в 2021 году, становилась двукратным серебряным призёром чемпионата Европы (2020, 2022), завоёвывала серебряную медаль в финале Гран-при (2019). Фигуристка три раза занимала первое место на чемпионате России (2019, 2020, 2021).
Ранее олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о первом походе на футбол, а также о своём отношении к этому виду спорта.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
13:46
-
13:26
-
12:55
-
12:24
-
12:16
-
12:10
-
12:09
-
11:56
-
11:47
-
11:41
-
11:31
-
11:29
-
11:22
-
11:22
-
11:13
-
11:08
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:56
-
10:51
-
10:44
-
10:40
-
10:14
-
09:30
-
08:28
-
08:00
- 18 сентября 2022
-
23:05
-
22:27
-
20:00
-
18:49
-
17:28
-
16:41
-
14:40
Партнерский контент