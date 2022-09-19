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Американский болельщик посвятил Щербаковой автомобильный номер

Американский болельщик посвятил Щербаковой автомобильный номер
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Один из американских фанатов российской фигуристки Анны Щербаковой, выступающей в одиночном катании и являющейся обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Пекине, посвятил ей автомобильный номер.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ

Буквы номера гласят: OGGSHCH = Olympic Game Gold Shcherbakova.

Анна Щербакова также выигрывала чемпионат мира в 2021 году, становилась двукратным серебряным призёром чемпионата Европы (2020, 2022), завоёвывала серебряную медаль в финале Гран-при (2019). Фигуристка три раза занимала первое место на чемпионате России (2019, 2020, 2021).

Ранее олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о первом походе на футбол, а также о своём отношении к этому виду спорта.

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