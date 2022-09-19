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20-летняя Елизавета Нугуманова назвала свои актуальные рост и вес. Фото

20-летняя Елизавета Нугуманова назвала свои актуальные рост и вес. Фото
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20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова, общаясь с подписчиками в своих социальных сетях, назвала свои нынешние рост и вес. По словам Нугумановой, её рост равен 163 см, а вес колеблется в районе 49–50 кг.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.

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