Канадская фигуристка Кейтлин Уивер отреагировала на откровенное фото Туктамышевой

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в танцах на льду канадская фигуристка Кейтлин Уивер оставила комментарий под постом в социальных сетях чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянки Елизаветы Туктамышевой. Ранее Туктамышева выложила свою откровенную фотографию.

«Так много комментариев», — написала Уивер и добавила эмодзи с изображением огня.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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