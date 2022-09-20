Алексей Урманов — о ситуации с Дэвис и Смолкиным: надо спросить, что в голове у Тутберидзе
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Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал ситуацию с российскими танцорами на льду Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Ранее Дэвис и Смолкин, которые в настоящее время находятся в США, объявили, что не выступят на контрольных прокатах сборной России. Напомним, Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Наверное, ФФККР разрешила спортсменам менять страну, здесь всё легитимно и адекватно. Этим всем процессом рулит же мама Дианы, надо у неё спросить, что у неё в голове. Но я не думаю, что они вернутся в сборную России, таких фокусов ещё никто не вытворял», – приводит слова Урманова Metaratings.
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