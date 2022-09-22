Инна Гончаренко: после паузы хочется увидеть Синицину и Кацалапова во всей красе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала решение олимпийских чемпионов в команде Игр-2022 в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.
«Синицина и Кацалапов абсолютно точно заслужили отдых. Они опытные спортсмены, которые самостоятельно могут оценить свои возможности в плане того, нужна ли им какая-то пауза, чтобы перезагрузиться именно психологически.
Олимпийские игры, последние негативные события в мире, позитивные новости в их личной жизни накладывают свой отпечаток. Поэтому тут всё вместе. Если они заявляют об этой паузе, то делают это с полной ответственностью. Я поддерживаю их решение, и после паузы хочется их увидеть во всей красе, когда они будут отдохнувшими и заряженными», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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