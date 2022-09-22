Церемония вручения премии ISU Skating Awards 2023 пройдёт 5 февраля 2023 года

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что третье вручение премий ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года. На неё будут приглашены номинанты и звёзды фигурного катания.

Церемония вручения премии ISU Skating Awards 2023 впервые будет проходить в присутствии зрителей и транслироваться в прямом эфире. Вручение наград будет проведено в виде шоу Art on Ice, сочетающего выступления певцов и музыкантов, профессиональных танцоров и известных фигуристов, а также эксклюзивные интервью, закулисье и объявление победителей в каждой категории.

Напомним, вручение премий в 2020 и 2021 годах проходило в режиме онлайн, а церемония 2022 года была перенесена из-за событий на Украине. Вручение наград в 2023 году будет посвящено карьере и выступлениям выдающихся фигуристов, а также работе тренеров и хореографов за 2022 календарный год, который включает чемпионат мира, зимние Олимпийские игры в Пекине и серию Гран-при 2022 года.

Российские фигуристы не участвовали в чемпионате мира – 2022 и отстранены от Гран-при.