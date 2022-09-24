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Валиева показала трогательный номер, Туктамышева зажигала на льду. Фото прокатов сборной

Валиева показала трогательный номер, Туктамышева зажигала на льду. Фото прокатов сборной
Камила Валиева и Елизавета Туктамышева
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24 сентября в Москве на льду арены «Мегаспорт» национальная команда России по фигурному катанию выступила с контрольными прокатами коротких программ.

Лучшие кадры с первого дня контрольных прокатов сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Стали известны все музыкальные композиции, под которые поставлены короткие программы российских фигуристок в сезоне-2022/2023. Именно эти композиции сопровождали выступления девушек на контрольных прокатах фигуристов сборной России на арене «Мегаспорт».

Музыка к коротким программам фигуристок

Софья Муравьёва: Tamara – Proud
Александра Трусова: Энни Леннокс – I Put A Spell On You
Софья Самоделкина: Диана Анкудинова – Can’t Help Falling in Love
Камила Валиева: Ханс Циммер – Cornfield Chase/Tick-Tock (OST «Интерстеллар»)
Софья Акатьева: Эцио Боссо – Smiles For Y./Clouds, The mind on the (Re)Wind
Аделия Петросян: Барбара Прави – Voilà
Елизавета Туктамышева: Нина Симон – Feeling Good (Chris Avantgarde Remix)

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