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Бестемьянова: мы видели, Трусова не в форме. Откатать произвольную — опасно для здоровья

Бестемьянова: мы видели, Трусова не в форме. Откатать произвольную — опасно для здоровья
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение российской фигуристки Александры Трусовой сняться с выступления в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».

«Вчера мы видели, Трусова не в форме. Это было ожидаемо после вчерашнего. Одно дело – откатать короткую трёхминутную программу, а другое – произвольную откатать, не находясь в хорошей форме. Это опасно для здоровья», – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Трусова представила свою новую короткую программу, которая поставлена под композицию Энни Леннокс I Put A Spell On You. Александра призналась, что каталась с травмой спины.

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