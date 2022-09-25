Бестемьянова: мы видели, Трусова не в форме. Откатать произвольную — опасно для здоровья
Поделиться
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение российской фигуристки Александры Трусовой сняться с выступления в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».
«Вчера мы видели, Трусова не в форме. Это было ожидаемо после вчерашнего. Одно дело – откатать короткую трёхминутную программу, а другое – произвольную откатать, не находясь в хорошей форме. Это опасно для здоровья», – сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее Трусова представила свою новую короткую программу, которая поставлена под композицию Энни Леннокс I Put A Spell On You. Александра призналась, что каталась с травмой спины.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
19:01
-
18:52
-
18:37
-
18:09
-
18:02
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:31
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
17:01
-
16:57
-
16:50
-
16:44
-
16:23
-
16:00
-
15:41
-
15:37
-
15:25
-
15:19
-
14:04
-
13:16
-
11:56
-
00:13
- 24 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:49
-
21:41
-
21:26
Партнерский контент