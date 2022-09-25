Денис Ходыкин прокомментировал выступление в произвольной программе с Дарьей Павлюченко

Российский фигурист Денис Ходыкин, соревнующийся среди спортивных пар с Дарьей Павлюченко, прокомментировал выступление в произвольной программе на контрольных прокатах спортсменов сборной России на арене «Мегаспорт».

«Не были готовы с элементами в произвольной программе, хотели показать хореографию, катать эмоционально. Программа ещё освежится, и подтянем элементы. В короткой программе, как сказал наш тренер, вчера мы показали фундамент, теперь надо построить здание. Будем совершенствоваться в элементах, может быть, подберём ещё какие-то интересные вещи, которые нам таковыми покажутся. В любом случае мы не отойдём от нашего стиля», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.