Галлямов и Мишина ответили, мешают ли им выкрики фанатов на контрольных прокатах

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина высказались о поддержке зрителей на соревнованиях.



«Если вы заметили, то перед короткой, перед произвольной, болельщики ещё перед шестиминуткой нас подбадривают, говорят очень приятные слова. Но я чисто по-человечески не мог просто особенно сейчас проехать мимо и в ответ отреагировал и кинул респект», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



«На самом деле, кто как реагирует, мы уже много лет на арене с большим количеством зрителей и настолько привыкли, что наслаждаемся этой поддержкой, и никак это не давит. Ни аплодисменты соперников, ни аплодисменты товарищей по команде нас никак не сбивают», — добавила Мишина.