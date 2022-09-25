Галлямов и Мишина ответили, мешают ли им выкрики фанатов на контрольных прокатах
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Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина высказались о поддержке зрителей на соревнованиях.
«Если вы заметили, то перед короткой, перед произвольной, болельщики ещё перед шестиминуткой нас подбадривают, говорят очень приятные слова. Но я чисто по-человечески не мог просто особенно сейчас проехать мимо и в ответ отреагировал и кинул респект», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«На самом деле, кто как реагирует, мы уже много лет на арене с большим количеством зрителей и настолько привыкли, что наслаждаемся этой поддержкой, и никак это не давит. Ни аплодисменты соперников, ни аплодисменты товарищей по команде нас никак не сбивают», — добавила Мишина.
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