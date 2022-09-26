Овчарова: всё напряжение в фигурном катании выдерживают хрупкие и чаще всего детские плечи

Российско-швейцарская фигуристка Анна Овчарова рассказала о напряжении, которое испытывают спортсмены, занимающиеся фигурным катанием.

«Все воспринимают спортсменов как каких-то терминаторов, у которых невероятная сила воли. Все видят их правильными, сильными, конкретными, и девочки в своих интервью, в общем-то, подтверждают этот образ. Но на самом деле всё напряжение, которое оказывают тренеры, федерация, зрители, выдерживают очень хрупкие и чаще всего детские плечи. А ведь это такие же девочки, как и все остальные: маленькие, наивные, мечтательные.

У меня в книге есть несколько историй, в которых я рассказываю, как я как ребёнок воспринимала всё происходящее; как известные сейчас фигуристки вели себя, совершенно не понимая, что они уже звёзды, насколько добрыми и наивными они были. Мне хотелось показать наших спортсменок не как невероятных героинь. Мне хотелось показать их более человечными, чтобы девочки, которые будут читать мою книгу, поняли, что у них есть много общего с этими чемпионками, что они тоже могут ими стать и не обязательно для этого искоренять из себя человечность. Мне кажется, искренность, доброта, естественность этим чемпионкам во многом помогали», — сказала Овчарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Фрагмент произвольного танца Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: