Хореограф группы Мишина — о Семененко: Женя внутри — это куда-то в сторону Воланда

Педагог по пластической выразительности Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе с Евгением Семененко над программой «Мастер и Маргарита» в олимпийском сезоне.
«Женя очень выразительный. Он меня покорил, когда мы только стали работать над «Мастером и Маргаритой», – спросила его, читал ли он роман, а он стал мне его цитировать. Поскольку у меня актёрское образование, и я хорошо знаю роман, я понимала, что он очень близко к тексту всё рассказывает.
Он хорошо чувствует музыку, его цеплял Корнелюк, ему это всё нравилось, в особенности те части, где Воланд. Мне кажется, Женя внутри – это куда-то в сторону Воланда, а не в сторону писателя», – сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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