«Очень интересная спортсменка». Радионова — о фигуристке Зининой

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова рассказала о работе с фигуристкой Анастасией Зининой.

«С Настей Зининой мы первый раз работали. Она очень интересная спортсменка, очень перспективная, у неё большой потенциал в плане того, как она может выражать музыку. Мне кажется, она действительно может любой образ показать, очень компонентная фигуристка. И, кстати, креативная.

Мы с ней в этом сезоне попробовали необычный образ — Йеннифер из «Ведьмака». Очень креативная произвольная программа получилась, и, как мне кажется, Насте этот образ идёт, тем более она давно хотела воплотить его», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Еленой Радионовой читайте на «Чемпионате» завтра, 29 сентября.