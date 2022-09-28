«Очень интересная спортсменка». Радионова — о фигуристке Зининой

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова рассказала о работе с фигуристкой Анастасией Зининой.
«С Настей Зининой мы первый раз работали. Она очень интересная спортсменка, очень перспективная, у неё большой потенциал в плане того, как она может выражать музыку. Мне кажется, она действительно может любой образ показать, очень компонентная фигуристка. И, кстати, креативная.
Мы с ней в этом сезоне попробовали необычный образ — Йеннифер из «Ведьмака». Очень креативная произвольная программа получилась, и, как мне кажется, Насте этот образ идёт, тем более она давно хотела воплотить его», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Еленой Радионовой читайте на «Чемпионате» завтра, 29 сентября.
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