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Елена Радионова ответила на критику программ Вероники Жилиной

Елена Радионова ответила на критику программ Вероники Жилиной
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015, хореограф академии «Ангелы Плющенко» Елена Радионова ответила на критику программ фигуристки Вероники Жилиной.

«Я, если честно, вообще об этом не думала. Меня журналисты спрашивают, говорят, что много ажиотажа было, но я особо не читаю, что пишут в интернете. К критике я спокойно отношусь, это нормально. Ещё раз повторюсь, что это как раз тот сезон, когда мы можем экспериментировать.

В своё время мне тоже говорили, что у меня слишком взрослые программы. В 15 лет я каталась под музыку Дженнифер Лопес, и мне говорили: «Как можно в 15 лет такой образ выражать?». Но сейчас люди ко мне подходят и говорят: «Какая классная программа была под Дженнифер Лопес!». А тогда это вызвало большой ажиотаж. Так же с «Титаником». Многие говорили: «Девочка не может в таком раннем возрасте выразить такие чувства». Но через время ко мне подходят люди и говорят: «Спасибо за эту программу, за эти эмоции».

Со временем люди по-другому начинают смотреть на программы. Плюс всё равно в начале сезона тяжело давать какую-то оценку. Это первый прокат сезона, все волнуются, у всех, понятное дело, программы ещё недоработаны. В течение сезона всё будет накатываться, доводиться до идеального состояния. Поэтому сейчас тяжело давать какую-то оценку. А критика всегда была и это нормально», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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