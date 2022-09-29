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«Никто мне поблажек не даёт». Евгений Семененко — об учёбе в медицинском университете

«Никто мне поблажек не даёт». Евгений Семененко — об учёбе в медицинском университете
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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как ему удаётся совмещать тренировки и обучение на втором курсе медицинского вуза — ПСПбГМУ им Павлова.

«Действительно, совмещать учебу и спорт непросто, времени почти ни на что не остаётся. Предвидя комментарии тех, у кого «дяди-тети-знакомые» когда-то учились или учатся в медицинском, которые так «хорошо» знают, как нужно учиться и сколько времени на это уходит, хочу ответить — чтобы стать хорошим специалистом, учиться нужно в любом вузе. Прошу прощения, может, резко, но каковы вопросы — такой ответ. В плане знаний никто мне поблажек не даёт. Я учусь, как и все студенты, а иногда даже с меня больше требуют. Перед самым чемпионатом России я 40 минут сдавал зачёт по анатомии (смеётся)», — приводит слова Семененко Sport24.

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