«Никто мне поблажек не даёт». Евгений Семененко — об учёбе в медицинском университете

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как ему удаётся совмещать тренировки и обучение на втором курсе медицинского вуза — ПСПбГМУ им Павлова.
«Действительно, совмещать учебу и спорт непросто, времени почти ни на что не остаётся. Предвидя комментарии тех, у кого «дяди-тети-знакомые» когда-то учились или учатся в медицинском, которые так «хорошо» знают, как нужно учиться и сколько времени на это уходит, хочу ответить — чтобы стать хорошим специалистом, учиться нужно в любом вузе. Прошу прощения, может, резко, но каковы вопросы — такой ответ. В плане знаний никто мне поблажек не даёт. Я учусь, как и все студенты, а иногда даже с меня больше требуют. Перед самым чемпионатом России я 40 минут сдавал зачёт по анатомии (смеётся)», — приводит слова Семененко Sport24.
- 29 сентября 2022
-
19:51
-
19:20
-
17:47
-
16:16
-
13:01
-
10:28
-
10:20
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:05
-
09:01
-
08:44
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 28 сентября 2022
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
19:37
-
18:47
-
18:01
-
16:42
-
16:42
-
16:27
-
15:59
-
15:23
-
12:02
-
11:35
-
11:05
-
09:40
-
09:37
-
09:15
-
08:50
-
08:00