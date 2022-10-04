ФФККР объяснила тренерам, как вести себя в случае перехода фигуристов

В новом Кодексе этики, принятом Федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР) в конце сентября, регламентированы правила поведения тренеров в случае перехода к ним спортсмена из другой группы.

«Тренер не имеет права вести переговоры со спортсменами других клубов/тренеров с предложением о переходе к нему или вести разговоры, которые могут быть истолкованы как предложения о переходе. В случае обращения спортсмена другого клуба/тренера с желанием перейти к нему тренироваться тренер, к которому хочет перейти спортсмен, руководствуясь принципами коллегиальности, уважения и партнёрства, сообщает об этом действующему тренеру спортсмена, а также руководителю спортивной школы с целью урегулирования и обсуждения условий перехода», — говорится в Кодексе этики, опубликованном на сайте ФФККР.

Напомним, через несколько дней после принятия документа Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской, однако на соревнованиях сезона-2022/2023 фигуристка будет представлять прежнюю школу.