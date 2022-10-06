Елизавета Туктамышева получила первую оценку в новом сезоне за прокат с маленькой ошибкой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Елизавета чисто исполнила коронный тройной аксель и тройной флип, а в каскаде лутц – тулуп второй прыжок получился только двойным. Первая в сезоне оценка Туктамышевой за прокат – 83,76 балла.

«Был запланирован каскад 3-3, получился 3-2, остальное сделано неплохо. Я, в принципе, довольна прокатом. Музыка, движения останутся теми же. Может быть, какие-то дополнения возникнут, но это максимум. Турнир как рабочий прокат важен.

Четверной? Пока не было возможности его тренировать, в ближайшее время вставлять не планирую», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.