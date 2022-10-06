Илья Авербух рассказал о кодексе этики на «Ледниковом периоде»

Продюсер «Ледникового периода», хореограф Илья Авербух рассказал о кодексе этики на телешоу.

«Ну, я во-первых понимаю, что это рекомендации, рекомендации должны быть, потому что это действительно ограждение ребят и спортсменов. Я понимаю, что мы где-то с вами в одной лодке с журналистами, а где-то по разным лодкам, барикад, потому что ваши вопросы имеют определённый подтекст и провокационный характер, когда вы их задаёте в сослагательном наклонении, и ребята могут пуститься в рассуждения, в которых сами запутаются, а вы возьмёте те фразы, которые были в процессе и интерпретируете, как вам надо. Поэтому я думаю, это как раз не какая-то цензура слов, а наталкивание ребят, что говорите, как вы тренируетесь, как вы выступаете, к чему вы готовы и не рассуждайте на темы, на которые чего рассуждать: если бы у кого-то было что-то, то было бы по-другому», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.