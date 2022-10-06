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«Санкций не чувствую». Алексей Мишин — о развитии фигурного катания в России

«Санкций не чувствую». Алексей Мишин — о развитии фигурного катания в России
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Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин рассказал, как скажутся санкции на фигурном катании в России.

«Меня спрашивали во времена пандемии, что будет с четверными, будет ли всё плохо, сейчас — санкции… Посмотрите: пандемия прошла, стали кататься ещё лучше. Санкций не чувствую, наше отечественное фигурное катание в лице мемориала Панина показывает прогресс. Я думаю, к соревнованию мальчиков увидим ещё больший интерес», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге выступают воспитанники Мишина: чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда и другие.

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