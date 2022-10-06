Илья Авербух высказался о своём влиянии на продление карьер спортсменов

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался на тему того, что он продлевает карьеру спортсменам, приглашая их участвовать в шоу.
«Чувствую ли я благодарность? Я думаю, не стоит рассчитывать на благодарность, нужно просто делать своё дело. Каждый человек в какой-то момент жизни вдруг сворачивает на свою дорогу, у каждого есть своя история. Мы в какой-то момент времени все пересекаемся. Не то что кто-то кому-то обязан. Я получаю многое от ребят, и я стараюсь воздать им всем. Какую-то часть дороги мы проходим вместе, но потом происходит момент, рано или поздно он происходит.
Прекрасный пример – наш с Татьяной Навкой. Таня родилась как большая звезда, конечно, в спорте, но страна полюбила её именно благодаря «Ледниковому периоду». С Таней мы долго шли по дороге и сделали два изумительных спектакля, и «Огни большого города», и «Кармен», но потом она почувствовала свои силы, пошла своей дорогой, создаёт свои спектакли на базе, на школе, по которой мы шли вместе. Но при этом она сейчас в жюри «Ледникового», мы прекрасно общаемся и остаёмся в очень тёплых человеческих отношениях. Это один из таких примеров», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 6 октября 2022
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