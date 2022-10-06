Илья Авербух оценил дебют Анны Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оценил дебют олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Анны Щербаковой в роли ведущей «Ледникового периода».
Щербакова задавала вопросы участникам группы, которую тренирует Авербух. Алина Загитова общалась с группой Александра Жулина.
«Щербакова сегодня на съёмках блестяще справилась с ролью ведущей, и это не случайно. Аня занималась с педагогами и, как мне кажется, была достаточно раскованна. Ей это очень идёт — зрителям должно понравиться», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В группе Авербуха — пары: Елена Ильиных/Егор Бероев, Валерия Ланская/Роман Костомаров, Евгения Медведева/Даня Милохин, Дарья Мороз/Максим Маринин, Наталья Подольская/Дмитрий Соловьёв, Виктория Синицина/Иван Скобрев.
- 6 октября 2022
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