Милохин крутил Медведеву на руках, Щербакова брала интервью. Фото с «Ледникового периода»

6 октября в Москве стартовали съёмки нового сезона знаменитого ледового шоу «Ледниковый период». В этом году в нём вновь примут участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и блогер Даня Милохин. Их пара полюбилась поклонникам и выиграла приз зрительских симпатий. Сегодня Медведева и Милохин показали свой первый номер, с которого они начнут борьбу за победу на шоу.

Ведущими шоу будут Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин. Новый сезон называется «Снова вместе». Показ первого эпизода запланирован на 15 октября.

Победителями прошлого сезона стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.

Лучшие фото выступления Евгении Медведевой и Дани Милохина — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.