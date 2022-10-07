Ирина Роднина обратилась к Татьяне Тарасовой, которая попала в больницу

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина обратилась к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ранее стало известно, что 75-летняя Тарасова попала в больницу.

«Я хочу пожелать ей здоровья!» — приводит слова Родниной Metaratings.

Напомним, Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период». Ранее чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой.

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