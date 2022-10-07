Бойкова и Козловский на полбалла опередили Мишину и Галлямова в короткой программе

Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Полбалла уступили одногруппникам чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На третьей позиции после короткой программы располагаются москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
Отметим, что для Бойковой и Козловского это первый выход на лёд в новом сезоне. Фигуристы не принимали участия в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге и Москве из-за травмы партнёра.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 86,54.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 86,05.
3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва, «Медведково») – 71,61.
4. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва, «Мечта») – 70,03.
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 67,48.
- 7 октября 2022
-
23:19
-
22:07
-
21:17
-
21:04
-
19:59
-
19:41
-
19:26
-
19:07
-
18:27
-
18:13
-
17:53
-
17:34
-
15:14
-
14:58
-
14:53
-
14:28
-
14:22
-
13:58
-
13:49
-
13:22
-
13:19
-
13:14
-
13:09
-
13:06
-
13:01
-
12:46
-
12:40
-
12:26
-
12:22
-
11:16
-
10:45
-
10:40
-
09:23
-
08:46
-
08:21