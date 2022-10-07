Бойкова и Козловский на полбалла опередили Мишину и Галлямова в короткой программе

Чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Полбалла уступили одногруппникам чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На третьей позиции после короткой программы располагаются москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Отметим, что для Бойковой и Козловского это первый выход на лёд в новом сезоне. Фигуристы не принимали участия в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге и Москве из-за травмы партнёра.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 86,54.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 86,05.

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва, «Медведково») – 71,61.

4. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва, «Мечта») – 70,03.

5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 67,48.