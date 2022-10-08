Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева стала победительницей соревнований на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. В сумме она набрала 233,41 балла.

Напомним, Туктамышева уверенно захватила лидерство на турнире ещё по итогам короткой программы (её преимущество составляло более 13 баллов). За произвольную программу подопечная Алексея Мишина получила от судей 150,65 (почти на восемь баллов больше, чем у ближайшей соперницы).

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 233,41 балла.

2. Ксения Гущина – 212,73.

3. Дарья Садкова – 211,70.

4. София Захарова – 193,76.

5. Мария Парамонова – 192,58.

6. Елизавета Куликова – 189,76.