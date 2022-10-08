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«В сумасшедший дом не ходил». Коляда — о подготовке к своей новой программе

«В сумасшедший дом не ходил». Коляда — о подготовке к своей новой программе
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда высказался о своём выступлении на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Прокат оценю неплохо. С тулупа почти упал. Поддерживали ли родители или жена? Я их всех дома оставил. Про показательные вчера узнал. Выступать готов. Реализация программы «Танго в сумасшедшем доме» тяжёлая. Это достаточно тяжёлая, драматичная история, и воплотить хорошо её тяжело.

В сумасшедший дом не ходил. Просто смотрел фильмы, части из балета. Идея программы была моя. Просто захотелось. Прыжковый контент сохранять тяжело в такой программе. Совпадают даты шоу Плющенко и этапа Гран-при? Я не знаю. Видимо, буду участвовать в этапе Гран-при»», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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