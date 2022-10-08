Самоделкина показала фото с Трусовой и Кондратюком с матча ЦСКА — «Динамо»

Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между ЦСКА и «Динамо» посетили не только серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова и победитель Игр в командном турнире Марк Кондратюк, которые нанесли символический удар по мячу перед началом встречи. Ещё одна подопечная тренера Светланы Соколовской фигуристка Софья Самоделкина опубликовала фото, на котором позирует на трибуне вместе с Трусовой, Кондратюком и Александром Самариным.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Софьи Самоделкиной.

Самоделкина перешла в группу Соколовской в межсезонье, Трусова – буквально неделю назад. Переход Александры связали с тем, что именно в ЦСКА тренируется Кондратюк, с которым фигуристку связывают личные отношения.