Алексей Ягудин показал милое фото со своей женой Татьяной Тотьмяниной и семилетней дочкой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новое фото в своих соцсетях. На снимке Ягудин изображён с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании (в паре с Максимом Марининым) Татьяной Тотьмяниной, и их семилетней дочерью Мишель.
«7 лет и 1 неделя. Решили ещё разок отметить…» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.
Также у Ягудина и Тотьмяниной есть 12-летняя дочь Елизавета.
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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